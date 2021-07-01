Кризу, яка розгойдує компанію «Нафтогаз Україна» у зв'язку з приписами НАЗК і його глави Новикова, потрібно зупинити, розуміючи, що скоро країна увійде в опалювальний сезон, пройти який вона зможе без проблем лише за умови стабільної роботи НАК «Нафтогаз Україна». Таку думку озвучив гендиректор консалтингової компанії «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський.

«Те, що відбувається зараз, — держкомпанію трясе. А люди перестали працювати і розділилися на два табори — одні за одних, інші за інших. Такого не повинно бути в такій компанії, адже скоро опалювальний сезон. Газ України — один з важливих елементів Стратегії енергобезпеки країни, і уряд, президент не повинні допускати такої вакханалії», — заявив Уніговський.

На його думку, ніякого конфлікту інтересів в тому, що колишній т.в.о. міністра енергетики став головою правління «Нафтогазу», немає.

«Я не юрист, але я не бачу конфлікту інтересів в знаходженні Юрія Вітренка на посаді голови правління НАК „Нафтогаз Україна“. Так, написав він на посаді т.в.о. міністра, що незадоволений роботою наглядової ради НАК. Так і я незадоволений їхньою роботою. Зараз потрібно зупинитися і встановити статус кво, працювати, можливо, повернутися до всіх цих питань в березні-квітні наступного року. За цей час, може бути, буде прийнято новий закон про наглядові ради, кілька проектів є в парламенті. У березні-квітні можемо вийти на узгоджені та юридично бездоганні питання. На місці Новикова я б розумів, що він рубає дерево, що може обрушитися. Я говорю про роботу компанії. Не той час, коли це можна робити», — вважає експерт.

Леонід Уніговський підкреслив, що вирішити конфлікт, що виник у зв'язку з приписами НАЗК, може уряд.

«Якщо вистачить рішучості та волі звільнити наглядову раду, уряд може це зробити. Але, скоріше, зараз треба вести мову про те, що сторони зупиняються й домовляються, даючи Юрію Вітренко можливість працювати», — пояснив свою точку зору Уніговський.

Фото скрін відео 24 канал

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