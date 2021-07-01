Бердянськ і Залізний Порт: в Google розповіли, де мають намір відпочивати в цьому році українці
Google представив аналіз пошукових запитів українських користувачів зі словами «відпочинок в / відпустку в» за останні 3 місяці.
Виявилося, що в цьому сезоні співвітчизників більше цікавлять курорти всередині країни, а в ТОП-3 входять Бердянськ, Залізний Порт і Коблево.
За ними слідують Затока, Кирилівка, Одеса, Седово (до речі, воно розташоване на непідконтрольною території Донецької області), Скадовськ та Щасливцеве.
Відсутність медуз і чиста вода: названий ТОП-10 кращих морських пляжів в Україні
Що стосується зарубіжних напрямків відпочинку, то першість міцно утримують Туреччина, Кіпр, Албанія, Болгарія і Чорногорія. Також в ТОП-10 входять Хорватія, Греція, Єгипет, Грузія і ОАЕ.
До речі, «ФАКТИ» писали, які обмеження для туристів скасовує Туреччина з 1 липня.
Фото azov.zp.ua/276
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter