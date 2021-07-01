Дамба добудована на 80%: у Зеленського обіцяють не допустити подачі води в Крим

Україна завершує будівництво дамби на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу в Херсонській області, яка покликана остаточно не пустити дніпровську воду на тимчасово окуповану територію півострова. Як повідомив Інтерфаксу-Україна постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, на даний момент дамба готова на 80%.

«Станом на зараз капітальної дамби на 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Якщо щось раптово станеться з дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му кілометрі свою задачу виконає», — сказав Кориневич на брифінгу, додавши, що добудувати дамбу повністю поки немає можливості через брак відповідного бюджетного фінансування.

Він також запевнив, що подача дніпровської води на тимчасово окуповану територію Криму і в Севастополь стане можливою тільки після деокупацію півострова, і це чітко зафіксовано в Стратегії деокупацію і реінтеграції регіону.

Нагадаємо, Кравчук назвав «вартість» Криму для України — за його словами, Українська РСР, якій потрібно було відроджувати інфраструктуру півострова, вклала в нього понад 105 млрд доларів. У Росії ж продовжують звинувачувати владу України в нестачі води на окупованому півострові і пророкувати гуманітарну катастрофу «з важкопередбачуваними наслідками».

Фото investigator.org.ua

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