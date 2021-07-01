Ринок землі в Україні: хто зможе купити землю з 1 липня

З 1 липня в Україні відкрився ринок землі сільськогосподарського призначення, але це не означає, що купити землю може кожен бажаючий товстосум. Перш за все важливо пам'ятати, що велика частина земельних ділянок, що належать громадянам, зараз знаходиться в довгостроковій оренді.

Так що потенційному покупцеві спочатку потрібно буде звернутися до орендаря з пропозицією викупу.

Якщо орендар — фермерське господарство, воно такої можливості, як юридична особа, не має, значить, може передати право першочергової купівлі фізичній особі. Фізична особа, яка отримала від фермерського господарства першочергове право на купівлю, може або погодитися на викуп, або відмовитися. Після відмови цієї особи можна пропонувати покупку землі іншим фізичним особам.

У купівлі сільгоспземлі можуть брати участь і треті особи. Власник землі сам вирішує, кому буде продавати свою ділянку, крім тих випадків, коли законом прямо прописана заборона на продаж іноземцям, представникам країни-агресора і так далі.

«Важливо розуміти, що юрособи зможуть купувати землі тільки з 1 січня 2024 року і вони не повинні мати іноземний елемент у своїй структурі, а максимальний розмір покупки для них може становити 10 тисяч гектарів,» — повідомив «ФАКТАМ» керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

А до тих пір придбати ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

громадяни України;

юридичні особи, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є тільки громадяни України, держава, територіальні громади;

територіальні громади;

держава;

банки, але тільки в порядку звернення стягнення на предмет застави.

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Фото с Pixabay

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