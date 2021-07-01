Рада перейменувала селище на Донбасі в Нью-Йорк

Верховна Рада прийняла рішення перейменувати у Нью-Йорк селище Новгородське Бахмутського району Донецької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Перейменування селища Новгородське в Нью-Йорк підтримали 229 нардепів при необхідних 226 голосах.

Нью-Йорк — історична назва селища, населений пункт носив його до 1951 року. Перейменування ініціювала Донецька військово-цивільна адміністрація.

Селище був заснований у річки Кривий Торець в XVIII столітті запорізькими козаками. Потім в 1877 році в ньому оселилися німці-меноніти, які і дали назву Нью-Йорк. Зараз промислово значущі об'єкти «українського Нью-Йорка» — фенольний завод і залізнична станція. Останній перепис засвідчив, що в селищі проживає 11 тисяч чоловік.

Нагадаємо, опублікований список вулиць, які перейменують в Києві.

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

242

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter