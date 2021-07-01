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Україна

Бойовики обстріляли з артилерії приватний сектор Авдіївки: у мережі показали наслідки

15:03 1 липня 2021
Обстріл Авдіївки

У зоні проведення операції Об'едіененних сил, де днями поранення отримав боєць ВСУ, бойовики обстріляли приватний сектор прифронтової Авдіївки.

Як повідомляють у штабі ООС, російсько-окупаційні війська застосували артилерійські системи (122 мм) і міномети (120 мм).

«В результаті обстрілу постраждали приватні будинки місцевих жителів. Один будинок зруйнувала пожежа. Мінами і снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства», — повідомили у командуванні ООС і показали фото, на яких зафіксовані наслідки артобстрілу.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що 26 червня загинув старший солдат Гонар Андрій Миколайович з 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Старший водій мотопіхотної роти воював на Донбасі з червня 2019 року.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.

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