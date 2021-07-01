Вступна кампанія 2021: скільки коштує навчання у популярних вишах України

З 1 липня абітурієнти можуть створювати електронні кабінети, а з 15 до 23 липня — подавати заявки на вступ до вищих навчальних закладів країни. Цього року можна подавати не більше 30 заявок на контрактне навчання.

«ФАКТИ» з'ясували, скільки коштуватиме майбутнім студентам навчання у найпрестижніших українських вишах.

Так, рік навчання на «правових» факультерах у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка коштує 56 тисяч 800 гривень. Найбільш бюджетні варіанти — історія, археологія, бібліотечна та архівна справа — від 31 тисячі гривень на рік.

Філологам доведеться платити до 48 тисяч 400 гривень на рік, маркетологам — по 41 тисячі, а «компьютерникам» — по 36 тисяч 500 гривень. Навчання на економіста коштуватиме від 32 тисяч 500 до 41 тисячі гривень на рік.

Трохи дорожче «комп'ютерні науки» у Національному університеті «Київський політехнічний інститут» — 45 тисяч гривень на рік. Найбюджетніші напрямки — природознавчі науки (наприклад, «фізика і астрономія»), «математика і статистика», «хімічні технології та інженерія» — по 15 тисяч 600 гривень на рік.

А ось «маркетологія» і «право» у КПІ дешевше, ніж в університеті Шевченка — 34 тисячі 900 гривень і 39 тисяч 500 гривень відповідно. «Філологія» — від 40 тисяч 500 до 43 тисяч 800 гривень, «економіка» — 34 тисяч 900 гривень на рік.

Рік навчання і на юриста, і на програміста у Львівському національному університеті імені Івана Франка обійдеться у 38 тисяч 255 гривень. Найбюджетніші напрямки — природознавчі науки, «електроніка та телекомунікації», «фізика і астрономія» — 23 тисячі 642 гривні.

За навчання за спеціальністю «Філологія» потрібно заплатити від 30 тисяч 30 гривень до 35 тисяч 195 гривень на рік, а «маркетологам» і «економістам» — по 24 тисячі 942 гривні.

Рік навчання програміста у Національному університеті «Львівська політехніка» коштує від 32 до 36 тисяч гривень, юриста — 31 тисяча, а філолога — 32 тисячі гривень. Трохи дешевше коштує навчання за спеціальністю «Економіка» — 30 тисяч 60 гривень. Найдешевші тут «науки про землю» — 15 тисяч гривень на рік, «музеєзнавство», «соціальна робота» — по 14 тисяч 500 гривень.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, найпрестижніший профільний виш країни, візьме за рік навчання економіста від 28 тисяч 200 гривень до 30 тисяч гривень. «Право» ще дорожче — 38 тисяч 200 гривень на рік. «Комп'ютерні науки» — 30 тисяч на рік, а навчання на факультеті управління персоналом, соціології та психології (це «психологія», «соціологія», «журналістика», «менеджмент», «туризм») обійдеться у 26 тисяч 200 гривень на рік .

У Міносвіти констатують, що вартість контрактного навчання у вишах з кожним роком зростатиме. Цього року ціни підняли на 10 відсотків, у 2022 році обіцяють підвищити ще на стільки ж. У першу чергу це торкнеться найбільш популярних серед абітурієнтів напрямів.

Всю важливу інформацію про вступну кампанію у 2021 році читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

269

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter