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Україна

Рада посилила відповідальність за домашнє насильство

14:28 1 липня 2021
Насильство

Верховна Рада прийняла закон, який посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильство за ознакою статі. Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

Документ повинен забезпечити права особи, яка постраждала, на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, що завдані у результаті домашнього насильства. Так, закон передбачає санкції у вигляді суспільно корисних робіт з виплатою зароблених коштів постраждалому.

Правопорушника можна буде притягати до відповідальності протягом шести місяців після скоєння злочину. А розглядати справу про вчинення адміністративного порушення можна без присутності самого правопорушника.

Крім того, за вчинення таких злочинів пропонується залучати військовослужбовців на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

Раніше Рада підвищила пенсії учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

Фото: pixabay.com

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