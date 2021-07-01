Церковні свята у липні: найважливіші дати
У липні 2021 року православні віруючі України дотримуються Петрового посту і відзначать такі великі церковні свята, як Різдво Іоанна Предтечі та День апостолів Петра і Павла.
У липні багато й інших релігійних свят:
- 1 липня — Боголюбської ікoни Божої Матері, Апостола Юди, брата Господнього
- 6 липня — Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері
- 7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі)
- 8 липня — День Петра і Февронії
- 12 липня — День Петра і Павла
- 13 липня — Собор дванадцяти апостолів
- 14 липня — безсрібників Косми і Даміанa Римських
- 24 липня — рівноапостольної княгині Ольги, вo святому Хрещенні Олени
- 26 липня — Собор Архангела Гавриїла
- 28 липня — рівноапостольного великого князя Володимира
- 30 липня — Великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської
Нагадаємо, в липні не буде додаткових вихідних через святкові дні.83
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