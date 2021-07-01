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Церковні свята у липні: найважливіші дати

13:46 1 липня 2021
Церква

У липні 2021 року православні віруючі України дотримуються Петрового посту і відзначать такі великі церковні свята, як Різдво Іоанна Предтечі та День апостолів Петра і Павла.

У липні багато й інших релігійних свят:

  • 1 липня — Боголюбської ікoни Божої Матері, Апостола Юди, брата Господнього
  • 6 липня — Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері
  • 7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі)
  • 8 липня — День Петра і Февронії
  • 12 липня — День Петра і Павла
  • 13 липня — Собор дванадцяти апостолів
  • 14 липня — безсрібників Косми і Даміанa Римських
  • 24 липня — рівноапостольної княгині Ольги, вo святому Хрещенні Олени
  • 26 липня — Собор Архангела Гавриїла
  • 28 липня — рівноапостольного великого князя Володимира
  • 30 липня — Великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської

Нагадаємо, в липні не буде додаткових вихідних через святкові дні.

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