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Турки не впоралися: в МАУ назвали причини колапсу з рейсами в Анталію

13:35 1 липня 2021
Літак у небі

У той час, коли у Міжнародному аеропорті «Бориспіль» масово відтермінували виліти рейсів до Туреччини через, як стверджують авіаперевізники, приймаючу сторону, в Міжнародних авіалініях України пояснили, з чим пов'язані затримки.

«Вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії (виліт за розкладом в ніч на 1 липня 2021 року) обумовлені різким сезонним збільшенням кількості рейсів, а також відновленням авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання. У зв’язку з цим авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно», — йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Проблеми торкнулися чартерних рейсів Київ — Анталія, Харків — Анталія та Львів — Анталія. Відновлення авіасполучення обіцяють протягом дня.

В компанії додали, що пасажирів, які чекали на повернення до Києва на вказаних рейсах у зворотному напрямку з Туреччини, частково перевезли до готелів. Їх забезпечили харчуванням, буде організовано трансфер під новий час вильоту. Всі, хто мав відлетіти з Києва, Харкова та Львова, забезпечені гарячим та холодним харчуванням.

Матеріал про те, що робити, якщо ваш рейс відклали, і хто має опікуватися пасажирами, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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