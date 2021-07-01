Ринок землі: все, що потрібно знати для безпечного продажу ділянки

Відтепер, з 1 липня 2021 року, мільйони українців отримали законну можливість розпоряджатись своєю землею сільськогосподарського призначення. Останнім часом парламент прийняв цілу низку законів, необхідних для функціонування ринку землі. Також урядом було затверджено низку підзаконних актів, необхідних для безпечного проведення купівлі-продажу земельних ділянок. «ФАКТИ» детально розповідали про земельні нововведення. Але все ж варто нагадати основні положення земельної реформи та деякі поради продавцям та покупцям землі.

Хто може купувати українську землю

В першу чергу нагадаємо, хто саме відтепер має право на придбання української землі сільськогосподарського призначення та як буде відбуватись її продаж, адже більшість такої землі, що належить громадянам, зараз перебуває у довгостроковій оренді.

«Дійсно, більшість паїв в Україні перебувають у довгостроковій оренді, але все ж продати таку землю можна, — повідомив «ФАКТАМ» керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько. — Земля все одно знаходиться у власності людини, якій вона належить, навіть якщо її обробляє інший. Власник землі може розпоряджатися нею на свій розсуд.

Купити ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

громадяни України;

юридичні особи, що створені та зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є тільки громадяни України, держава, територіальні громади;

територіальні громади;

держава;

банки, але тільки в порядку звернення стягнення як на предмет застави.

Відкриватися ринок буде в кілька етапів. З 1 липня 2021 року землю зможуть купити тільки фізичні особи, які є громадянами України. При цьому максимальний розмір ділянки становитиме 100 гектарів на людину. Першочергове право на купівлю паю має та людина, якій ви здаєте його в оренду. Але тільки за умови, якщо вона не є юридичною особою.

Якщо з'явився потенційний покупець, спочатку потрібно звернутися до орендаря з пропозицією викупу. Якщо орендар — фермерське господарство, воно такої можливості як юридична особа не має, отже, може передати право першочергової купівлі фізичній особі. Фізична особа, яка отримала від фермерського господарства першочергове право на купівлю, може або погодитися на викуп, або відмовитися. Після відмови цієї особи можна пропонувати покупку землі іншим фізичним особам.

Але в покупці сільгоспземлі можуть брати участь і треті особи. Власник землі сам вирішує, кому буде продавати свою ділянку, крім тих випадків, коли законом прямо прописана заборона на продаж іноземцям, представникам країни-агресора тощо. Важливо розуміти, що юрособи зможуть купувати землі тільки з 1 січня 2024 року і вони не повинні мати іноземний елемент у своїй структурі, а максимальний розмір покупки для них може становити 10 тисяч гектарів", — підкреслив юрист.

Детальніше про особливості купівлі-продажу землі можна дізнатись зі статті «ФАКТІВ» тут.

Як земельній ділянці призначити кадастровий номер

На жаль, ще далеко не всі земельні ділянки повністю узаконені та готові для продажу. Тому людей цікавить, що робити, якщо ділянка не має кадастрового номера та яка процедура його отримання?

«Треба знайти землевпорядну організацію і замовити присвоєння кадастрового номера, — розповів Ігор Ясько. — Спеціалісти-землевпорядники проведуть геодезичну зйомку земельної ділянки на місці, визначать її координати, складуть кадастровий план ділянки та розроблять технічну документацію, яка є основою для отримання кадастрового номера. Коли документація буде готова, її треба віднести до центру надання адміністративних послуг. Через 14 днів можна забрати витяг із державного земельного кадастру із кадастровим номером. Це означатиме, що ділянка зареєстрована та занесена в реєстр — земельний кадастр.

Існує перелік необхідних документів, які повинен надати замовник для отримання кадастрового номера:

рішення сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок, які є в користуванні громадянина згідно з обліком;

довідка від сільської ради про користування земельною ділянкою (площа, з якого часу, на підставі якого рішення використовується) за її місцезнаходженням;

схема розміщення земельної ділянки (викопіювання) — надає сільський землевпорядник або управління Держземагентства;

довідка з місця проживання про те, що особа набула права власності в межах норм приватизації;

копія паспорту (1,2,11 ст.) та ідентифікаційного номера;

копія документу, що посвідчує право власності на будівлі, розташовані на земельній ділянці, копія технічного паспорта, свідоцтво на право власності на будівлю (нотаріально засвідчене) або копія будівельного паспорта".

Детальніше про всі нюанси документального оформлення землі читайте в статті «ФАКТІВ» тут.

Як нотаріуси будуть перевіряти покупців землі

Варто нагадати, що головним аргументом противників вільного ринку землі довгий час була загроза, що земельні багатства України скуплять спекулянти та аферисти. Тому держава вводить спеціальні запобіжники. Нещодавно уряд затвердив порядок перевірки покупців землі сільськогосподарського призначення. То як буде проводитись така перевірка?

«Порядок, затверджений урядом, передбачає перелік інформації, яка перевірятиметься, щодо покупця та власника ділянки, — розповіла «ФАКТАМ» старша юристка, адвокатка юридичної фірми «Кушнір, Яким’як та Партнери» Ольга Чайковська-Тимкович. — Зокрема:

встановлення особи набувача;

встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

перевірку факту перебування осіб під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції» та належності до громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, належності до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності чи стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

перевірку факту перебування юридичної особи — набувача, згідно з законодавством України, під контролем фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, залучених до сфери боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, залучених до сфери боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

перевірку джерел походження коштів набувача або інших активів у разі набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами;

перевірку факту виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення шляхом земельної частки (паю) та її розташування стосовно державного кордону України;

визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України та юридичної особи, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціарним власником якої він є.

Перелік документів, заходів і відомостей, які повинен витребувати та перевіряти нотаріус щодо кожного з вищенаведених критеріїв перевірки, деталізований Порядком залежно від того, чи набувачем виступає фізична або юридична особа.

Для перевірки вищенаведених відомостей нотаріус користуватиметься інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Також у разі потреби нотаріус має право звертатися із запитами до Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та документи", — підсумувала юристка.

Детальніше про новий порядок перевірки потенційних покупців землі читайте в статті «ФАКТІВ» тут.

Варто нагадати, що після прийняття парламентом та підписання президентом законопроєкту 2194, який передбачає передачу державної землі у комунальну власність, перед громадами вперше в історії України відкрилися можливості самостійного управління власною землею.

Фото Pexels



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