Доведеться попрацювати: скільки вихідних буде в липні
Липень 2021 року — місяць, в якому немає додаткових вихідних днів, пов'язаних зі святами, як було в червні, тому українцям доведеться потрудитися.
Всього другий місяць літа включає 31 календарний день, з яких 22 робочих і 9 вихідних: 5 субот, 4 неділі. Однією з цих субот липень закінчиться.
Вихідні дні: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 липня.
Основні свята в місяці:
- 1 липня — День архітектури України
- 2 липня — День працівника державної податкової служби України
- 4 липня — День Військово-морських сил України
- 5 липня — День визволення Слов'янська та Краматорська від проросійських терористів
- 6 липня — День військ ППО Збройних сил України
- 7 липня — День працівника природно-заповідної справи
- 11 липня — День рибалки
- 12 липня — Всесвітній день бортпровідника
- 15 липня — День українських миротворців
- 16 липня — День бухгалтера
- 18 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань
- 25 липня — День флоту України; День працівників торгівлі
- 28 липня — Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця
- 30 липня — День системного адміністратора
Нагадаємо, в Україні яскраво відзначили День молоді.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»62
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