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Україна

Доведеться попрацювати: скільки вихідних буде в липні

13:20 1 липня 2021
Дніпро

Липень 2021 року — місяць, в якому немає додаткових вихідних днів, пов'язаних зі святами, як було в червні, тому українцям доведеться потрудитися.

Всього другий місяць літа включає 31 календарний день, з яких 22 робочих і 9 вихідних: 5 субот, 4 неділі. Однією з цих субот липень закінчиться.

Вихідні дні: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 липня.

Основні свята в місяці:

  • 1 липня — День архітектури України
  • 2 липня — День працівника державної податкової служби України
  • 4 липня — День Військово-морських сил України
  • 5 липня — День визволення Слов'янська та Краматорська від проросійських терористів
  • 6 липня — День військ ППО Збройних сил України
  • 7 липня — День працівника природно-заповідної справи
  • 11 липня — День рибалки
  • 12 липня — Всесвітній день бортпровідника
  • 15 липня — День українських миротворців
  • 16 липня — День бухгалтера
  • 18 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
  • 22 липня — День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань
  • 25 липня — День флоту України; День працівників торгівлі
  • 28 липня — Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця
  • 30 липня — День системного адміністратора

Нагадаємо, в Україні яскраво відзначили День молоді.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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