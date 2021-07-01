Доведеться попрацювати: скільки вихідних буде в липні

Липень 2021 року — місяць, в якому немає додаткових вихідних днів, пов'язаних зі святами, як було в червні, тому українцям доведеться потрудитися.

Всього другий місяць літа включає 31 календарний день, з яких 22 робочих і 9 вихідних: 5 субот, 4 неділі. Однією з цих субот липень закінчиться.

Вихідні дні: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 липня.

Основні свята в місяці:

1 липня — День архітектури України

2 липня — День працівника державної податкової служби України

4 липня — День Військово-морських сил України

5 липня — День визволення Слов'янська та Краматорська від проросійських терористів

6 липня — День військ ППО Збройних сил України

7 липня — День працівника природно-заповідної справи

11 липня — День рибалки

12 липня — Всесвітній день бортпровідника

15 липня — День українських миротворців

16 липня — День бухгалтера

18 липня — День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

22 липня — День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань

25 липня — День флоту України; День працівників торгівлі

28 липня — Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця

30 липня — День системного адміністратора

Нагадаємо, в Україні яскраво відзначили День молоді.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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