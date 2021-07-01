27.17 / 27.40 32.14 / 32.51
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вступна кампанія в Україні: що таке пріоритетність заяв до вищих навчальних закладів і скільки їх можна подати

12:07 1 липня 2021
абітурієнт

Якщо з 1 липня абітурієнти вже можуть оформляти електронні кабінети, то прийом документів до ВНЗ триватиме з 15 до 23 липня.

Важливо знати, що через е-кабінет заявки в обрані університети подаються у порядку пріоритетності. Всього можна подати не більше п'яти таких заяв, заздалегідь визначивши, до якого вишу і на яку спеціальність ви хотіли б вступити у першу чергу. Такий заявці присвоюється перша пріоритетність.

Друга пріоритетність — заявці до ВНЗ, в який би ви хотіли потрапити, якщо не пройдете за конкурсом до «першопріорітетного». І так далі.

При цьому у Міністерстві освіти просять підходити до цього питання дуже серйозно — після подачі заяви змінити пріоритетність не вдасться.

Стосовно заявок на контрактне навчання, то їх у 2021 році можна подати не більше тридцяти.

Більш докладно про вступну кампанію — 2021 читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Славія

Славія, яка порвала з Дзідзьо, показала коханого хлопця

Олена Кравець

Заплуталася у власних штанях: Олена Кравець безглуздо зламала ногу

Унікальна дівчинка, за долею якої стежила вся Україна, померла у Вінниці

Унікальна дівчинка, за долею якої стежила вся Україна, померла у Вінниці

Наталя Могилевська

«Не боюся ні бідності, ні локдаунів»: Наталя Могилевська поділилася секретом фінансового успіху

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.