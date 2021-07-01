Вступна кампанія в Україні: що таке пріоритетність заяв до вищих навчальних закладів і скільки їх можна подати

Якщо з 1 липня абітурієнти вже можуть оформляти електронні кабінети, то прийом документів до ВНЗ триватиме з 15 до 23 липня.

Важливо знати, що через е-кабінет заявки в обрані університети подаються у порядку пріоритетності. Всього можна подати не більше п'яти таких заяв, заздалегідь визначивши, до якого вишу і на яку спеціальність ви хотіли б вступити у першу чергу. Такий заявці присвоюється перша пріоритетність.

Друга пріоритетність — заявці до ВНЗ, в який би ви хотіли потрапити, якщо не пройдете за конкурсом до «першопріорітетного». І так далі.

При цьому у Міністерстві освіти просять підходити до цього питання дуже серйозно — після подачі заяви змінити пріоритетність не вдасться.

Стосовно заявок на контрактне навчання, то їх у 2021 році можна подати не більше тридцяти.

Більш докладно про вступну кампанію — 2021 читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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