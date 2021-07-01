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Якби українці та росіяни були одним народом, над Держдумою майорів б синьо-жовтий прапор, — Зеленський

10:29 1 липня 2021
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що в українців і росіян багато спільного, але вони — не один народ. Про це він заявив агентству «Інтерфакс-Україна».

«Давайте, нарешті, розставимо крапки над „i“. Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії», — упевнений Зеленський.

Він також зазначив, що «були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор».

За його словами, сьогодні мета у України та Росії повинна бути одна — завершення війни на Донбасі та повернення територій.

«Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій», — додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр іноземний справ України Дмитро Кулеба заявив, що в 2014 році між росіянами і українцями виникла прірва.

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