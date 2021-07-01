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«Бориспіль» масово переносить рейси на Анталію: що відбувається

10:10 1 липня 2021
Злітна смуга

Туреччина, де нещодавно у ДТП потрапили українські громадяни, не дає дозвіл авіакомпаніям на рейси з Києва до Анталії — їх масово переносять у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

«Як повідомили представники авіакомпаній, рейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини», — повідомили в адміністрації аеропорту та порадили пасажирам відкладених рейсів орієнтуватися на офіційну інформацію авіакомпаній і відстежувати час відльоту онлайн на сайті «Борисполя».

Станом на ранок четверга, 1 липня, затримуються рейси:

  • PS 6237 Київ-Анталія, а / к «МАУ» (з 2:00 перенесений на 14:00),
  • PS 6233 Київ-Анталія, а / к «МАУ» (з 03:00 на 17:30),
  • PS 5333 Київ-Анталія, а / к «МАУ» (с11: 40 на 18:20),
  • PS 5331 Київ-Анталія, а / к «МАУ» (з 05:00 на 11:00),
  • QU 4407 Київ-Анталія, а / к «Azur Air Ukraine» (з 12:30 на 17:40).

Джерело в аеропорту розповіло, що вночі у «Борисполі» було «весело» — не вилетіли 15 рейсів на Туреччину. Пасажири обурені, ходять чутки, що українські компанії не встигли оплатити послуги турецької сторони — через це і затримки. Кажуть, що протягом доби ситуацію планують «розрулити».

Хоча у «Борисполі» і заявляли, що не мають відношення до того, що трапилося, під їхнім постом у соціальних мережах «відзначилися» обурені пасажири, які залишилися в Україні.

До речі, напередодні виникали проблеми і у турецької сторони — в аеропорту Бодрума була масова затримка рейсів. Кажуть, через відсутність електрики.

Нагадаємо, що нещодавно в аеропорту сталася надзвичайна подія — авіалайнер полетів з Києва у Стамбул без частини пасажирів, які відстояли довгу чергу на реєстрацію. Тоді авіаперевізник — компанія «МАУ» — пообіцяв провести розслідування, заявивши, що реєстрацію на рейс здійснюють не вони, а «приватна хендлінгова компанія».

Фото «Борисполя» із соціальних мереж.

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