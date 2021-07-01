В Україні стартує вступна кампанія: як правильно створити електронний кабінет абітурієнта

Після завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні стартує вступна кампанія — з четверга, 1 липня, абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети.

Це слід робити на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/, вказуючи чинний e-mail, пароль, номер, пін-код і рік отримання сертифікату ЗНО (цього року приймаються сертифікати за 2018−2021 роки), серію і номер документа про повну загальну середню освіту, середній бал додатку до атестата, який необхідно буде обчислити за 12-бальною шкалою (на сайті МОН є інструкція, як це зробити).

Що важливо знати перед реєстрацією електронного кабінету?

По-перше, електронна пошта абітурієнта повинна бути робочою і не забороненою в Україні — це не мають бути «скриньки» на російських mail.ru або yandex.

По-друге, фотографія повинна відповідати певним вимогам — у форматі JPG (JPEG) і розміром до 1 Мб. Це фото у подальшому може бути використано для студентського квитка.

По-третє, абітурієнтам, зареєстрованим у селах, потрібно заздалегідь подбати про отримання відповідної довідки, що відповідає затвердженим урядом зразкам. Абітурієнти можуть отримати додаткові бали за так званим «сільським коефіцієнтом». До відома мешканців селищ міського типу — до них цей коефіцієнт не застосовується.

По-четверте, ще до подачі першої заявки до вишу, переможці міжнародних олімпіад повинні внести відповідні дані і підтвердити їх.

Навіть після того, як всі дані внесені в електронний кабінет вступника і заявки до вишу подані, не варто розслаблятися. Так, у заявки може з'явиться статус «Потребує уточнення». Якщо її проігнорувати, то у вступника можуть з'явитися додаткові проблеми.

«Уточнюючий» статус означає, що вищий навчальний заклад прийняв заявку абітурієнта, однак у нього виникли сумніви у даних, які можуть бути некоректними. Їх потрібно обов'язково поточнити. Якщо не зрозуміло, що саме не влаштовує вищий навчальний заклад, слід передзвонити до приймальної комісії.

Варто пам'ятати, що у поданій заявці, яку прийняв виш, вже нічого змінити не можна — її можна лише скасувати.

Більше інформації про вступну кампанію читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ» «Вступна кампанія 2021: як подати документи, до скількох вишів можна, ціни навчання на контракті».

Фото з Pixabay.

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