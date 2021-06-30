Як отримати другу дозу вакцини: МОЗ роз'яснив деталі
Українці, які отримали перше щеплення від коронавірусу, зможуть без проблем вакцинуватися повторно. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.
«Держава гарантує, що всі, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, отримають другу», — йдеться в повідомленні.
Ті, хто отримав перше щеплення в громадських центрах вакцинації, другу процедуру пройде там же. А якщо на вакцинацію записував роботодавець, то він повинен організувати й повторне щеплення.
Якщо на повторну вакцинацію не викликають, необхідно зв'язатися з тим пунктом, в якому робили перше щеплення.
Детальна інформація наведена в інфографіку:
Раніше повідомлялося, що в Києві змінився графік роботи центрів вакцинації — в електронну чергу на вакцинацію можна записатися через додаток.
Фото: pixabay.com86
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