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Україна

Об'єднання «ДНР» і «ЛНР» не буде: Пушилін злякався можливого збитку

17:28 30 червня 2021
Денис Пушилін

Квазі-республіки Донбасу поки не планують «об'єднуватися». Про це заявив ватажок формування «ДНР» Денис Пушилін, який раніше озвучив бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Теlegram-канал «Донбас вирішує».

«Це питання час від часу піднімається, але з огляду на Мінські угоди і сьогоднішню ситуацію, ми можемо нанести собі певний збиток, в переговорному процесі, як мінімум», — прокоментував ситуацію Пушилін Денис Володимирович.

Але він вважає, що жити краще «у великій країні».

Раніше він заявляв, що при об'єднанні «ДНР» і «ЛНР», їх представництва на Мінських переговорах можуть скоротити.

Нагадаємо, президент України Зеленський ввів санкції проти ватажків «ДНР» і «ЛНР» Пушиліна та Пасічника, а також «глави» окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

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