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Україна

В Україні відповіли Путіну на заяву про «один народ»

15:35 30 червня 2021
Путін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергові заяви російського президента Володимира Путіна про «один народ» і «зовнішнє управління» нашою країною, які господар Кремля зробив під час прямої телефонної лінії з росіянами.

«Українці і росіяни — два різні народи. Ми могли б жити в дусі добросусідства, але у 2014 році РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила частину території. Повну відповідальність за прірву між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв'язав агресію» , — написав у своєму мікроблозі у Twitter Кулеба.

Корінними народами України він назвав кримських татар, кримчаків, караїмів, а росіян — національною меншиною, права яких захищені Конституцією на рівні з іншими.

«Вони не можуть бути корінним народом, оскільки у них є власна держава. Альтернативні вигадки — класика російських маніпуляцій», — зазначив глава МЗС України і додав: «Коли Путін заводить стару пісню про „зовнішнє управління“, то це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися у Москві».

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путін, який висловив сумнів з приводу користі зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, насправді хоче діалогу, однак таким чином намагається отримати перевагу.

Фото з сайту Кремля.

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