Заява Путіна говорить про важливість для нього зустрічі з Зеленським, — радник глави ОП

Попри те, що під час прямої лінії президент Росії Володимир Путін у черговий раз заявив про «зовнішнє управління України», він не відмовляється від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Глава Кремля не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що говорить про важливість для нього такої зустрічі. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає «РБК-Україна».

За словами чиновника, при цьому в публічних заявах Путін намагається отримати перевагу, висловлюючи сумнівність користі від такої зустрічі.

«З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання … Проте, навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України», — сказав Подоляк.

В Офісі президента вважають, що у Росії є пов'язані з Україною питання, які б Путін хотів би обговорити особисто.

Сьогодні Путін під час прямої лінії на запитання про зустріч із Зеленським відповів, що поки не знає для чого зустрічатися, оскільки всі питання по Україні нібито вирішуються у Вашингтоні, Берліні та Парижі.

Також президент РФ заявив, що західні країни нібито почали «військове освоєння» України, що створює загрози для Росії.

Нагадаємо, після недавніх переговорів президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна у Женеві останній заявив, що «теми України» співрозмовники торкнулися «мазком».

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