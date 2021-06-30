Відомому російському актору заборонили в’їзд в Україну на три роки

В Україні, де спочатку внесли до «чорного списку» Мінкульту російського співака Філіпа Кіркорова, а потім виключили з переліку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці, оголосили небажаною особою громадянина Росії з видом на проживання в нашій країні.

«Росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи дозвіл на проживання у нашій країні. Однак прикордонники встановили факти незаконного відвідування їм тимчасово окупованого Криму», — повідомили у прикордонній службі України.

Громадянин Росії вилетів з України рейсом Київ — Варшава. Після оформлення іноземця на виліт, прикордонники на три роки заборонили йому приїжджати в Україну. Більш того, ДПСУ готує лист до підрозділу Державної міграційної служби України з ініціативою анулювати документи порушника законодавства, які дають йому право на тимчасове проживання в Україні.

Тим часом «Ліга» з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про російський актора Оскара Кучеру, який знімався у серіалах «Вулиці розбитих ліхтарів», «Менти» і «Солдати».

Оскар Кучера

До речі, у сторіс в Instagram Кучери є відео, зняте в літаку, а потім і в аеропорту Варшави. А ось про заборону в'їзду в Україну немає ані слова.

Нагадаємо, що днями в Україну приїхав російський репер Баста (Василь Вакуленко), який також довго був нев'їзним. Його концерт в Одесі не обійшовся без скандалу.

Фото з сайту ДПСУ і зі сторінки Оскара Кучери в соцмережах.

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