У Дніпрі в липні подорожчає проїзд у метро

У Дніпрі, як і у Києві, місцева влада замислилися про підвищення вартості проїзду у метро і вже визначилися з новими тарифами.

Так, з 3 липня в обласному центрі Дніпропетровщини проїзд у метро, трамваї і тролейбусі коштуватиме по 8 гривень.

Вартість проїзду у дніпровських автобусах і маршрутках підняли ще 26 червня — до 8−12 гривень.

Подорожчають квитки і у Дрогобичі — до 7 гривень, а раніше там за квиток платили по 5 гривень. На гривню менше платитимуть власники «Картки дрогобичанина».

По 7 гривень за проїзд містом платитимуть у Коростені та Нетішині, а у Старокостянтинівці — по 8 гривень.

Про те, які ще зміни чекають на українців у липні 2021 року, читайте в ексклюзивному матеріалі «Пенсії, аліменти, ціни на газ і проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня» на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії.

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