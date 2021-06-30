27.07 / 27.29 32.13 / 32.50
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Дніпрі в липні подорожчає проїзд у метро

14:00 30 червня 2021
Метро у Дніпрі

У Дніпрі, як і у Києві, місцева влада замислилися про підвищення вартості проїзду у метро і вже визначилися з новими тарифами.

Так, з 3 липня в обласному центрі Дніпропетровщини проїзд у метро, трамваї і тролейбусі коштуватиме по 8 гривень.

Вартість проїзду у дніпровських автобусах і маршрутках підняли ще 26 червня — до 8−12 гривень.

Подорожчають квитки і у Дрогобичі — до 7 гривень, а раніше там за квиток платили по 5 гривень. На гривню менше платитимуть власники «Картки дрогобичанина».

По 7 гривень за проїзд містом платитимуть у Коростені та Нетішині, а у Старокостянтинівці — по 8 гривень.

Про те, які ще зміни чекають на українців у липні 2021 року, читайте в ексклюзивному матеріалі «Пенсії, аліменти, ціни на газ і проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня» на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Приходько

«Добре вийшов тільки чоловік»: Приходько поділилася кумедною сімейною фотосесією

Галь Гадот

«Чудо-жінка» Галь Гадот народила третю дитину

Оля Полякова

Пристрасна фанатка: Оля Полякова скинула верхню частину купальника, щоб підтримати збірну України

Тіна Кароль

Оголена і з пітоном на тілі: Тіна Кароль повністю роздяглася в новому кліпі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.