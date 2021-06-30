Рада змінила процедуру виведення банків з ринку

У середу, 30 червня, народні депутати проголосували за законопроєкт № 4546 про вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.

Документ спрямований на збереження активів банків й задоволення найбільшої кількості кредиторів фінустанов, які виводяться з ринку.

Документ також передбачає:

- удосконалення процедури та перелік підстав для виявлення нікчемних правочинів;

- уточнення деяких питань нормативно-правового регулювання порядку проведення ліквідаційної процедури;

- вдосконалення механізму правового захисту працівників Фонду та членів його адміністративної ради;

- врегулювання питання роботи Фонду з забезпеченими кредиторами, банків, які виводяться з ринку;

- уточнення питання щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.

Законом врегульовується питання подання цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку, положення про придбання Фондом гарантування вкладів статусу позивача в суді у справі в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку.

Також врегульовано деякі процедурні питання виконавчого провадження.

Нагадаємо, 29 червня Рада прийняла за законопроект, яким збільшується чисельність Збройних Сил України.

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