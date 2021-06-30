США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі

В Україні вже давно заявляють про необхідність залучення США до активної участі у переговорному процесі щодо Донбасу, а президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявляв, що наша країна може повернути контроль над тимчасово окупованими територіями, якщо певний статус «закріплять серйозні гравці», називаючи США і ЄС.

Тим часом у США вважають, що головна перешкода на шляху до миру — не формат переговорів, а Росія, пише «РБК-Україна», посилаючись на слова спікера американської дипмісії в Києві Деніела Ленгенкемпа.

За словами дипломата, США продовжать підтримувати Україну «максимально ефективним чином»: «Ми як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над всією територією України. У межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, а також територіальні води України».

Він також нагадав про те, що під час нещодавньої зустрічі президентів США і Росії Джо Байден говорив Володимиру Путіну про те, що РФ почала цей конфлікт і відповідальна за його припинення.

Видання наводить слова українського віце-прем'єра Олексія Резнікова, який стверджує, що у США є можливості вже зараз підключитися до мирного процесу без його переформатування — Америка, як член і донор ОБСЄ, може запропонувати свого представника у будь-яку групу ТКГ.

Він також нагадав про перші консультації щодо Донбасу, які відбувалися у Женеві в 2014 році, де збиралися представники України, Євросоюзу, США та Росії. Олексій Резніков вважає, що цей формат можна відновити.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак впевнений у необхідності розширення Нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція і Росія). За його словами, на сьогодні є реальний шанс залучити до переговорів США.

Ексклюзивне інтерв'ю з екс-міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, який аналізував зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна, а також ситуацію з тимчасово окупованими територіями України, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту Кремля.

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