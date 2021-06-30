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Україна

Графік роботи центрів вакцинації у Києві змінився: деталі

11:01 30 червня 2021
Вакцинація проти ковіду

У Києві, який посідає перше місце за кількістю нових випадків ковіду за останню добу, цього тиждня змінився графік роботи Центру вакцинації.

Як повідомляють у МОЗ, медики робитимуть щеплення протягом п'яти днів поспіль — з 30 червня по 4 липня.

Зокрема, у електронну чергу на вакцинацію можна записатися через додаток helsi.me .

Усього в Україні на даний момент працюють понад 130 центрів вакцинації у 80 населених пунктах.

Їх перелік можна подивитися на сайті — список періодично оновлюється.

Нагадаємо, що з 1 липня Кіпр відмовляється від вимоги надавати результати лабораторного тесту на COVID-19 і не відправлятиме на самоізоляцію туристів з України, які пройшли повну вакцинацію. Ослаблення не стосується осіб, вакцинованих препаратами CoronaVac або CoviShield — у списку визнаних в країні вакцин значаться лише Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik V і Sinopharm (BBIBP COVID-19).

Фото з Pixabay.

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