Вступна кампанія-2021: три важливих нюанси при подачі заяви на бюджет

З четверга, 1 липня, в Україні розпочинається вступна кампанія для вступників до вищих навчальних закладів на бакалаврат. Вона триватиме до 30 вересня — кінцевої дати зарахування на навчання «контрактників».

Приймання документів починається з 15 та триватиме до 23 липня.

У цьому році на бюджетне місце, згідно з наказом Міносвіти, вступники можуть подати максимум п'ять заяв на п'ять спеціальностей. Кількість заяв для вступу на контракт — до 30. Абітурієнти також можуть подавати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір.

Через електронний кабінет абітурієнти подають заявки в обрані університети у порядку пріоритетності. У Міністерстві освіти просять підходити до цього питання дуже серйозно, тому що після подання заяви змінити пріоритетність буде неможливо.

Як показав досвід минулих років, у перший день подачі заяв через велику кількість охочих, електронна система може не витримати навантаження.

У абітурієнтів, які будуть проходити творчий конкурс, термін подачі заяв всього 2 дні — 15 і 16 липня.

Творчі конкурси та вступні іспити у вишах для «бюджетників» будуть проходити з 1 по 13 липня, а для тих, хто подав заявку на контракт, — з 14 по 23 липня. З 17 по 19 липня в університетах пройдуть співбесіди.

Результати вступної кампанії оприлюднять для «бюджетників» 28 липня, для тих, хто рекомендований до зарахування на контракт -10 серпня.

Абітурієнти, які пройшли на бюджет, повинні будуть подати до вишу оригінали документів не пізніше 18:00 2 серпня. Якщо людина цього не зробила, вона позбудеться «бюджетного» місця і може претендувати тільки на контракт.

Зарахування вступників проводитися 9 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання — з 11 серпня до 30 вересня.

З 2020 року оригінали документів можна подавати дистанційно — відіслати поштою (з описом вкладення), надіслати електронною поштою (скан-копії документів з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) абітурієнта. Але для цього необхідно отримати такий електронний підпис.

Абітурієнти, які подали документи дистанційно, можуть привезти до вишу оригінали, коли приїдуть на навчання.

Нагадаємо, Міносвіти підготувало шість відеоінструкцій з відповідями на найпопулярніші запитання для абітурієнтів та їхніх батьків.

фото https://ua.depositphotos.com/

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