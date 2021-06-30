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Україна

Екс-президент України переніс операцію на серці

10:00 30 червня 2021
Леонід Кравчук

Президент України (1991−1994 рр.) Леонід Кравчук, який останній рік очолює українську делегацію у Тристоронньої контактній групі, переніс операцію на серці.

«Він просив не розголошувати подробиці», — заявив в коментарі «РБК-Україна» речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Так що на даний момент ніякої додаткової інформації ні про те, що за операція була, ні про те, як наразі себе почуває 87-річний Леонід Макарович, немає.

До речі, раніше «Суспільне» повідомляло, що Кравчук за станом здоров'я не зміг відвідати урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції. Його прес-секретарка Оксана Сибірцева тоді повідомляла, що стан здоров'я першого президента України не дозволяє працювати і відвідувати будь-які заходи. Крім того, лікарі заборонили йому будь-які навантаження.

Нагадаємо, що нещодавно Кравчук згадував, як за часів СРСР Крим, нині окупований Росією, передавався тодішній УРСР. За його словами, це був не «подарунок», а важка ноша — кримську економіку потрібно було відроджувати, в неї тоді вклали понад 100 млрд доларів.

Фото з Вікіпедії.

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