Коронавірус в Україні: найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Донецькій та Харківській областях

Столиця України утримує першість за кількістю нових підтверджених випадків ковіду — станом на ранок середи, 30 червня, у Києві на COVID-19 захворіли 225 осіб.

Як повідомляють у МОЗ, за столицею йдуть Донецька (48), Харківська (34), Луганська (32) та Львівська (30) області.

В цілому за добу зафіксовано 633 нових хворих «короною». У лікарні потрапили 360 осіб, одужали — 2 294 українця. 40 хворих померли.

Протягом вівторка, 29 червня, 81 637 осіб зробили щеплення проти COVID-19: одну дозу вакцини отримали 21 475 українців, повністю імунізовані 60 162 особи.

На даний момент у списку очікування вакцинації знаходяться 756 424 українця.

Раніше лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідніх поразок в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль, попереджав про осінній спалах ковіду, який може попередити лише масова вакцинація і карантинні обмеження.

А український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відзначала, що «індійський» штам може стати причиною літньої хвилі ковіду. Вона побоюється, що «Дельту» в Україну можуть завезти вболівальники, які виїжджали за кордон на матчі Євро-2020.

Фото з Pixabay.

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