Скільки українці заплатять за газ у липні: компанії-постачальники оновили тарифи

З 1 липня в Україні подорожчає газ. Торкнеться це домогосподарств, що користуються місячним тарифом.

У липні базові фіксовані ціни будуть коливатися від 7,80 й до 13,50 грн за кубометр, передає «ГазПравда».

Більшість постачальників встановили ціни до 9 грн за кубометр. 19 компаній будуть продавати паливо за ціною від 10 грн та до 13,50 грн за кубометр.

Місячні ціни, які компанії пропонують на липень, також коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

За даними експертів, місячні ціни на природний газ зросли через сезонних чинників — високий попит, низькі запаси у сховищах, політика російського «Газпрому», який зменшив обсяги постачання палива на європейський ринок.

Нагадаємо, що з травня 2021 по квітень 2022 року в Україні як базова діє річна ціна на блакитне паливо. Постачальники можуть змінювати тільки в бік зниження.

За бажанням споживачі можуть вибрати й інші тарифні плани: місячні, сезонні. А також змінити постачальника.

Детально про зміни тарифів з 1 липня у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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