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Україна

В Україні запускають бета-тестування ковідних сертифікатів

22:14 29 червня 2021
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В Україні з 1 липня стартує бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу у додатку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Бета-тест стартує 1 липня. Всі тестувальники отримають доступ протягом 48 годин. Хто може взяти участь у бета-тесті? Кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України», — написав він у Facebook.

Ковідний сертифікат — це документ у додатку «Дія», що підтверджує статус людини про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах.

Він буде працювати, як і будь-який інший документ у мобільному додатку. Перевірити його можна буде через QR-код.

«Ми — одна з перших країн, яка почала комунікацію з командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів. Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ», — зазначив міністр.

Зареєструватися на бета-тест COVID-сертифікату можна на сайті team.diia.gov.ua

Коли і кому будуть видавати ковідні сертифікати в Україні та як довго вони будуть діяти, у матеріалі «ФАКТІВ».

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