Рада відновила роботу ВККС: як це вплине на судову реформу

У вівторок, 29 червня, народні депутати схвалили у другому читанні законопроєкт, яким поновлюється робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Вища кваліфікаційна комісія суддів буде складатися із шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці. Повноважним відомство буде за умови призначення 11 членів.

Інституція необхідна для заповнення вакансій у судовій системі та завершення кваліфікаційного оцінювання суддів.

Призначення членів ВККС проводиться чинним складом Вищої ради правосуддя (ВСП), що розкритикували міжнародні партнери України.

У документі передбачено, що на членство у ВККС зможуть претендувати члени ВККС, ВСП та Вищої ради юстиції.

При цьому уточнюється, що не можуть бути членами ВККС особи, які обіймали посади в комісії або Вищій раді юстиції до настання чинності закону «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (до квітня 2014 року).

Тобто, в оновлену комісію зможе претендувати будь-який член ВККС, ВРЮ або ВСП, який був призначений після цієї дати.

Членом ВККС може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права не менше 15 років, який відповідає критеріям доброчесності, професійної компетентності, а також за своїми моральними якостями здатний виконувати повноваження члена ВККС.

Член ВККС не повинен входити у будь-яку політичну партію, профспілку, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Призначаються члени ВККС за конкурсом, що складається з двох етапів: перевірки на доброчесність, яку проводить конкурсна комісія з питань доброчесності, та перевірки на компетентність, яку проводить Вища рада правосуддя.

Перед конкурсом відібрані кандидати повинні будуть пройти спецперевірку.

Відзначається, що при формуванні ВККС вирішальний голос матимуть міжнародні експерти. У разі якщо міжнародні та іноземні організації в строк не запропонували кандидатів до складу конкурсної комісії з питань доброчесності, таких осіб пропонують Рада прокурорів України, Рада адвокатів України, Національна академія правових наук України.

Крім того, закон встановлює загальне правило для визначення кількості суддів у суді. Загальна ж кількість суддів Верховного суду не повинна перевищувати двохсот.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати проголосували за збільшення чисельності ЗСУ та створення сил територіальної оборони.

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