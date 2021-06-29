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Україна

Рада схвалила закон про збільшення чисельності ЗСУ: деталі

18:23 29 червня 2021
Зеленський і військові

У вівторок, 29 червня, народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт «Про чисельність Збройних Сил України», а також прийняли за основу проєкт закону «Про основи національного опору». Ініціаторами обох документів став президент Зеленський.

На законодавчому рівні пропонується збільшити чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців, довівши загальну кількість до 261 тисячі осіб, у тому числі 215 тисяч військовослужбовців.

Законопроєкт «Про основи національного опору» передбачає створення сил територіальної оборони при ЗСУ та добровольчих загонів. Мета — максимально залучати українців до захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

У документі визначені завдання тероборони та особливості підготовки громадян України до національного опору.

Визначено також повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного опору.

Документ передбачає порядок формування і комплектування військових частин сил територіальної оборони ЗСУ, добровольчих формувань територіальних громад і опору.

Крім того, встановлюється відповідальність за порушення законодавства з питань національного опору.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму почнеться повномасштабна війна і мобілізувати будуть всіх — і чоловіків, і жінок.

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