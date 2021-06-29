У Кабміні повідомили, скільки українці платитимуть за світло у липні

Кабінет міністрів України продовжив чинний механізм спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення — таким чином питання про підвищення тарифів відкладено.

У постанові уряду, опублікованій на порталі КМУ, йдеться, що чинна ціна для побутових споживачів у розмірі 1,68 гривні за кВт / год збережеться до 1 серпня 2021 року.

До речі, раніше у Міненерго анонсували розробку механізму, згідно з яким українці, які споживають менше 100 кВт / год на місяць, платитимуть за електроенергію менше — для таких споживачів обіцяють знизити тарифи. Диференційовану систему пообіцяли оприлюднити найближчим часом, але поки що про проект документу нічого не відомо.

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Фото з Pixabay.

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