27.06 / 27.28 32.17 / 32.57
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Кабміні повідомили, скільки українці платитимуть за світло у липні

16:16 29 червня 2021
Світло

Кабінет міністрів України продовжив чинний механізм спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення — таким чином питання про підвищення тарифів відкладено.

У постанові уряду, опублікованій на порталі КМУ, йдеться, що чинна ціна для побутових споживачів у розмірі 1,68 гривні за кВт / год збережеться до 1 серпня 2021 року.

До речі, раніше у Міненерго анонсували розробку механізму, згідно з яким українці, які споживають менше 100 кВт / год на місяць, платитимуть за електроенергію менше — для таких споживачів обіцяють знизити тарифи. Диференційовану систему пообіцяли оприлюднити найближчим часом, але поки що про проект документу нічого не відомо.

Ексклюзивний матеріал про те, які зміни чекають на українців у липні 2021 року, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

356

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова

Пристрасна фанатка: Оля Полякова скинула верхню частину купальника, щоб підтримати збірну України

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

Лев

Сильні і безстрашні: названі три знаки зодіаку, яким усе до снаги

співачка МакSим

Помер режисер кліпів співачки МакSим, введеної в кому через коронавірус

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.