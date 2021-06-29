З 1 липня в Україні дозволений продаж землі. Але стати землевласниками можуть не всі

Не більше ста гектарів в одні руки — така норма продажу землі встановлена з 1 липня 2021 року. Саме у цей день в Україні відкривається довгоочікуваний ринок землі. Поки що придбати сільськогосподарські угіддя можуть лише фізичні особи. Та за два з половиною роки до щасливих землевласників долучаться і фірми. Причому максимальний розмір «латифундії» зросте до десяти тисяч гектарів. Продавати землю не будуть тільки іноземцям. Хоча це питання планують ще винести на референдум.

Також на 1 липня заплановане введення «ковідних паспортів». Українцям будуть доступні два види такого документу — для використання всередині країни та для поїздок за кордон. Також у цей день податківці почнуть виловлювати нелегальних працівників, а у вишах починається вступна кампанія.

Для абітурієнтів та їх батьків Міносвіти підготувало серію відеоінструкцій, що допоможуть їм на всіх етапах цьогорічної кампанії. Про це та інші зміни, що чекають на українців 1 липня, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Пенсії, аліменти, ціни на газ та проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня».

Фото Pexels

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