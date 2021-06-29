Обіцяне підвищення пенсій для частини українців відкладається до жовтня

Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму (ПМ) зростуть деякі виплати. А також — платежі. Але не всі, повʼязані з ПМ. Підвищаться мінімальна та максимальна пенсії за віком, мінімальний розмір аліментів та допомоги при пологах, трішки більше стануть отримувати учасники бойових дій, інваліди війни та Чорнобиля, батьки-одиночки та ще кілька соціальних груп населення.

Обіцяне з 1 липня підвищення на 400 гривень пенсій 75−80-річним пенсіонерам, на жаль, відтермінували до 1 жовтня 2021 року. Але й тоді отримають гроші не усі ці громадяни.

Посадові оклади прокурорів не зміняться, хоча також залежать від ПМ. Прожитковий мінімум для них встановлений на рівні 1 600 гривень — після заяви Ради прокурорів про дискримінацію їх за професійною ознакою. Бо до того цей ПМ планувався на рівні тисячі гривень. Суддів, до речі, «оцінили» трішки більше, їхній ПМ — 2 102 гривні.

Докладніше про те, кому й на скільки підвищать виплати та чому це «не зачепить» бюджетників, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Пенсії, аліменти, ціни на газ та проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter