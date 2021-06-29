«Україна викрутиться»: відомий режисер розповів, що допоможе нашій країні стати процвітаючою державою

Грузинський режисер Отар Іоселіані, який проживає у Франції, заявив, що уважно стежить за подіями в Україні і впевнений в її щасливому майбутньому. Про це він сказав в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону .

«Звичайно [стежу]. Дуже щільно. Викрутитеся. Викрутитеся, я в цьому впевнений. По-перше, вас багато все-таки. І якщо вам вдасться скинути з себе тягар вульгарності, корупції і нечесності — більше нічого вам не треба», — заявив режисер, припускаючи, що в цьому випадку Україна стане процвітаючою державою.

Ще однією проблемою України Отар Іоселіані вважає присутність в країні іноземних спецслужб і їх агентури.

«У вас, куди не плюнь, чужинець зі спецслужб», — підкреслив режисер.

Нагадаємо, Отар Давидович Іоселіані — радянський, грузинський, французький кінорежисер, сценарист, актор. З 1984 року працює у Франції. Народний артист Грузинської РСР (1984).

Фото wikipedia.org/

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter