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«Україна викрутиться»: відомий режисер розповів, що допоможе нашій країні стати процвітаючою державою

14:16 29 червня 2021
«Україна викрутиться»: відомий режисер розповів, що допоможе нашій країні стати процвітаючою державою

Грузинський режисер Отар Іоселіані, який проживає у Франції, заявив, що уважно стежить за подіями в Україні і впевнений в її щасливому майбутньому. Про це він сказав в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону .

«Звичайно [стежу]. Дуже щільно. Викрутитеся. Викрутитеся, я в цьому впевнений. По-перше, вас багато все-таки. І якщо вам вдасться скинути з себе тягар вульгарності, корупції і нечесності — більше нічого вам не треба», — заявив режисер, припускаючи, що в цьому випадку Україна стане процвітаючою державою.

Ще однією проблемою України Отар Іоселіані вважає присутність в країні іноземних спецслужб і їх агентури.

«У вас, куди не плюнь, чужинець зі спецслужб», — підкреслив режисер.

Нагадаємо, Отар Давидович Іоселіані — радянський, грузинський, французький кінорежисер, сценарист, актор. З 1984 року працює у Франції. Народний артист Грузинської РСР (1984).

Читайте також: «Богдан Ступка:» Отар Іоселіані — це вищий пілотаж режисури".

Фото wikipedia.org/

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