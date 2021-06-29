Міненерго пообіцяло знизити ціну на електроенергію. Але не всім

У травні Кабмін встановив кінцевий термін дії ПСО, за яким електроенергія вартувала побутовим споживачам 1,68 грн/кВт-год. З 1 липня планувалось значне підвищення ціни світла, але керівник Міненерго заявив, що наразі відпрацьовується схема, за якою майже половина українців зможе платити за низькими тарифами. Щоправда, для цього їм доведеться споживати не більше ста кіловат-годин на місяць.

На жаль, поки що про цю схему нічого більш невідомо. На щастя, Кабмін скасував обмеження терміну дії ПСО. Але на 30 червня було заплановане засідання НКРЕКП, після якого можуть бути оголошені нові тарифи. Про те, що ще чекає на українців з 1 липня, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Пенсії, аліменти, ціни на газ та проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»



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