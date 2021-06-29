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Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, але щеплених CoronaVac і CoviShield чекає розчарування

13:16 29 червня 2021
Кіпр спростив в&#39;їзд для вакцинованих українців, але щеплених CoronaVac і CoviShield чекає розчарування

Кіпр з 1 липня відмовляється від вимоги надавати результати лабораторного тесту на COVID-19 і не відправлятиме на самоізоляцію туристів з України, які пройшли повну вакцинацію.

Однак, як повідомили в посольстві Кіпру в Україні в Facebook, послаблення не стосується осіб, вакцинованих препаратами CoronaVac або CoviShield.

У списку визнаних в країні вакцин значаться лише Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik V і Sinopharm (BBIBP COVID-19).

Як писали «ФАКТИ», з початку щеплювальної кампанії в Україні було щеплено 1 893 839 чоловік, з них отримали 1 дозу — 1 893 837 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози — 572 298 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном) .

Фото tripzaza.com/

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