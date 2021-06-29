Восени COVID-19 повернеться: ізраїльський медик дав невтішний прогноз про нову хвилю захворювання в Україні

В Україні, де вже зафіксували перші випадки штаму коронавірусу «Дельта» (індійський штам), нова хвиля COVID-19 може початися вже восени, бо зупинити захворювання можна лише вакцинацією та обмеженнями.

Про це заявив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 та постковідніх поразок у одній з ізраїльських компаній Борис Бриль, пише «Обозреватель».

За словами медика, на високу ймовірність нової хвилі коронавірусу восени вказує низка факторів. По-перше, невелике охоплення вакцинацією від коронавірусу. А по-друге, хвилеподібний розвиток епідемії.

«Спочатку захворюваність зростає, потім вводяться карантинні обмеження, потім захворюваність падає, але потім знову зростає. Адже вірус нікуди не зник. Як це можна зупинити? Тільки вакцинацією та обмеженнями», — пояснив Борис Бриль.

Ізраїль, на відміну від України, може уникнути осінньої хвилі, оскільки там вже щеплено близько 80% дорослого населення або близько 60% всього населення.

«Дельта-коронавірус, звичайно ж, потрапив і до нас в країну, але хворіють одиниці — ті, хто не вакцинувався. Але оскільки нещепленими залишилися молодь і діти, відповідно, і перебіг хвороби порівняно легкий», — додав він.

Нагадаємо, що у НАН висловлювали занепокоєння з приводу швидкого поширення так званого «індійського» штаму «Дельта» у європейських країнах. У разі потрапляння в Україну, ця мутація коронавірусу може поширитися регіонами швидше, ніж у західних сусідів, і мати більш важкі наслідки.

А лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відзначала, що «індійський» штам може стати причиною літньої хвилі ковіду. Його, зокрема, могли привезти в Україну і футбольні фанати, які були за кордоном на матчах Євро-2020.

Фото з Pixabay.

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