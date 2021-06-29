Чому для боротьби з олігархами України вибрали РНБО: пояснює міністр

Згідно з наявним законопроєктом про деолігархізацію, подання про визнання певної особи олігархом, може робити уряд, член РНБО, НБУ, СБУ або ж Антимонопольного комітету. Проте остаточне рішення — за РНБО, яку очолює президент. Водночас, питання відібрати чи ні якийсь актив у олігарха — дійсно нове для РНБО. Таке заявив в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр юстиції Денис Малюська.

На переконання міністра, це питання, безумовно, дуже важливе. РНБО інституційно більш відповідає характеристикам, які повинен мати орган, що вноситиме людей в реєстр олігархів. Передовсім, це має бути колективний орган, куди входять різні, за своїми характеристиками, держструктури.

— Щоб зрозуміти, що та чи інша людина є олігархом, потрібно зібрати інформацію з медіа ринку, про політичну активність, зокрема партії, вартість активів (дані з реєстрів, декларацій, податкової), — пояснює Денис Малюська.

Боротьба з олігархатом в Україні — це комплексне завдання, відповідно координувати та керувати в цьому випадку повинен орган, який займається комплексними питаннями.

Інший аспект — це має бути настільки впливовий орган, щоб там не боялись приймати рішення. Оскільки знайти одну людину, якогось умовного керівника органу виконавчої влади, який би включав олігархів у відповідний реєстр — не просто.

— Це не комп'ютерна гра і життя в людей одне, тому навряд чи хтось би захотів під таке невдячне завдання підписуватись. РНБО за дефініцією найбронебійніший орган, члени якого по ідеї не повинні боятись , — переконаний очільник Мін'юсту.

Фото Facebook Дениса Малюськи

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