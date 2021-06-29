Пенсії, аліменти, ціни на газ та проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня

З 1 липня на 10 відсотків підвищив ціну газу для населення «Нафтогаз України». Тепер у липні користувачі заплатять за «куб» 13,13 грн (з ПДВ без вартості розподілу/доставлення). А слідом за ним тарифи підвищили й інші постачальники. Дехто — на 10−20 відсотків, а хтось і у півтора раза. Щоправда, це вдарить по кишенях тих споживачів, що використовують місячні тарифи.

У планах Міненерго — знизити вартість електроенергії для половини споживачів

Для тих, хто сплачує за річними тарифами, ціни на газ поки що незмінні майже в усіх компаній. У того ж «Нафтогазу» річний тариф поки що один з найнижчих: 7,96 грн. Дешевше — тільки у пʼяти компаній (7,8−7,9 грн). До речі: третьої платіжки за газ (після квитанцій за саме паливо та його доставляння), яку нещодавно анонсували та за якою потрібно буде оплачувати обслуговування внутрішніх мереж будинку, поки що не буде.

Чи буде підвищення ціни електроенергії, 29 червня вранці ще було невідомо. Скоріш за все, вона лишиться незмінною без офіційного оголошення про це. Дія режиму ПСО, за яким кіловат-година «світла» вартувала українцям 1,68 грн, повинна була закінчитись 30 червня. І на цю ж дату призначене засідання НКРЕКП, де може бути оголошена нова вартість електроенергії. Але Міненерго минулого тижня ініціювало продовження ПСО до кінця липня. А Кабмін виніс окрему постанову, якою скасував термін закінчення ПСО, зазначений на 30 червня, не вказавши новий строк його дії. Тим часом Міненерго планує навіть знизити тариф майже половині українців.

Поки в Києві зростання вартості проїзду в громадському транспорті прогнозують на серпень-вересень, у регіонах вона вже підіймається. Так, у Дніпрі з 3 липня проїзд у метро, трамваї та тролейбусі коштуватиме 8 гривень. У автобусах та маршрутках вартість проїзду підняли з 26 червня — до 8−12 гривень (в залежності від довжини маршруту). У Дрогобичі вартість поїздки в громадському транспорті піднімуть на 2 гривні — до 7 грн. При оплаті проїзду «Карткою дрогобичанина» — 6 грн. Удвічі (до 8 грн) зросте вартість «квиточка» у Старокостянтинові. Такий же тариф встановлено в Славуті. У Коростені також планувалось подорожчання проїзду до 8 гривень (з 6), але «зупинились посередині» — вартість проїзду там буде 7 грн. Також 7 гривень по місту і 10 — у приміському автобусі доведеться платити пасажирам у Нетішині.

Підвищення прожиткового мінімуму не вплине на зарплати бюджетників

Поки що законопроєкт про підняття прожиткового мінімуму (ПМ) шляхом привʼязки його до середньої зарплати на рівні 40 відсотків від неї та забезпечення його росту до 50% Верховна Рада прийняла лише в першому читанні. Але все ж ПМ підвищать: цього року це буде двічі: 1 липня та 1 грудня. Це було передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Отже, з 1 липня загальним показником ПМ вважатиметься сума у 2 294 гривні (до цього було 2189 грн, а в грудні підвищать до 2 393 грн). ПМ для різних демографічних та соціальних груп українців складе:

для осіб, що втратили працездатність, 1 854 гривні (до цього було 1 769 грн, в грудні виросте до 1 934 грн);

для дітей до 6 років — 2 013 грн (було 1 921 грн, в грудні — 2 100 грн);

для працездатних — 2 379 грн (було 2 270 грн, в грудні — 2 481 грн);

для дітей 6−18 років — 2 510 грн (було 2 395 грн, в грудні — 2 618 грн).

Від розміру ПМ залежать і майже дві сотні повʼязаних із ним виплат. Так, на 85 гривень зросте мінімальна пенсія за віком (оскільки вона не може бути меншою за ПМ для непрацездатних) — до 1 854 грн для тих, хто має достатній страховий стаж (35 років у чоловіків та 30 у жінок). А максимальний розмір пенсії складе 18 540 грн (щоправда, грошове забезпечення суддів у відставці може бути набагато більше — його, на відміну від пенсій інших громадян, не обмежують). Зростуть пенсії за особливі заслуги, інвалідам війни (на 306−552 грн — в залежності від групи інвалідності), учасникам бойових дій (на 140 грн), інвалідам-чорнобильцям (на 191−242 грн), суми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям тощо.

З 1 липня, за повідомленням Пенсійного фонду, крім мінімальної пенсії за віком, зростуть також доплата за понаднормовий стаж та інші доплати. Громадянам, що вийшли на пенсію до 1 січня 2021 року і чия пенсія цього року ще не перераховувалась у звʼязку зі збільшенням ПМ та мінімальної зарплати, не індексувалася з коефіцієнтом 1,11, додадуть 100 гривень.

А от посадові оклади бюджетників, хоч і розраховуються з мінімального посадового окладу, який не може бути меншим на ПМ для працездатних на початок року, не зміняться. При розробці бюджету планувалось, що, в залежності від розряду працівника, посадові оклади з 2 670−12 042 гривні в січні-червні, з першого липня складуть 2 893−13 047 гривень. Але це підвищення вирішили відкласти до 1 грудня.

Проте з 1 липня повинна індексуватись зарплата працівників у межах 2 379 грн (МП для працездатних): у разі, якщо індекс споживчих цін перевищив 103 відсотки за місяць. Якщо працівник зайнятий неповний робочий час, то індексація проведеться з розрахунку повного, а виплатиться пропорційно відпрацьованому.

Зросте мінімальний розмір аліментів на дитину, оскільки він не може бути меншим половини ПМ і складе 1 006,5 грн для дітей до 6 років та 1 255 грн для 6−18-річних. Такої ж суми досягне максимальний розмір допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів (розмір цієї допомоги вираховується як різниця між відповідним ПМ та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за пів року).

Також зростуть мінімальний розмір допомоги при вагітності й пологах (зафіксований на рівні чверті ПМ для працездатних — 594,75 грн/місяць) та максимальний — допомоги одиноким матерям (батькам чи усиновлювачам). Сума останньої визначається як різниця між ПМ для дитини та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року. Тобто максимальний її розмір буде дорівнювати відповідному ПМ: 2 013 для найменших, 2 510 для дітей 6−18 років та 2 379 (ПМ для працездатних), якщо дитина старша 18 років вчиться на стаціонарі вишу, але їй ще не виповнилось 23 роки.

Розмір ПМ для працездатних також визначає максимальний розмір допомоги по безробіттю, який тепер складе 9 516 гривень — чотири ПМ. А от податкова соціальна пільга і ставка єдиного податку для платників першої групи лишаться незмінними, оскільки вони розраховуються з величини ПМ на 1 січня поточного року.

На жаль, зростуть не тільки виплати соціальної допомоги, але й деякі платежі. Так, зросте плата за видачу ліцензії на господарську діяльність (1 ПМ для працездатних, якщо її розмір не встановлено окремим законом). Щоправда, більшість платежів (держмито — якщо воно привʼязане до ПМ, а не до оподатковуваного мінімуму доходів, судовий збір тощо) вираховуються з ПМ для працездатних на початок року, тому поки що лишаться незмінними.

До речі, посадові оклади прокурорів також залежать від прожиткового мінімуму. Але вони не зростуть до наступного року. Так, прокурор окружної прокуратури повинен отримувати щомісячно 20 (а з наступного 25) ПМ для працездатних, що встановлений на початок року. Плюс — різноманітні надбавки. А працівники прокуратури з вищими посадами, отримують ще вищі зарплатні. Щоправда, для працездатних прокурорів встановили особливий ПМ. Цього року — 1 600 грн. А спочатку планувалось: розрахунок вестиметься взагалі від 1 000 грн, але прокурори заявили, що це дискримінація за професійною ознакою, яка нівелює гарантії незалежності прокурорів (фактично, натякнули: доведеться брати хабарі).

Також до наступного року не будуть рости оклади суддів та працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами. Їхні оклади розраховуються з розміру ПМ у 2 102 грн, встановленого на весь рік.

Обіцяне з 1 липня підвищення на 400 гривень пенсій 75−80-річним пенсіонерам, на жаль, відтермінували до 1 жовтня 2021 року. Але й тоді отримають ці гроші лише ті громадяни, чия пенсія з урахуванням усіх індексацій, надбавок та різних доплат, наголошується в повідомленні Пенсійного фонду, «не буде досягати розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій за 2020 рік» (10 340 гривень 35 копійок). У разі ж, якщо при достатньому страховому стажі (25 років у чоловіків та 20 років у жінок) всі виплати та компенсації не досягнуть 2 500 грн, таким пенсіонерам будуть доплачувати до цієї суми.

МОЗ планує ввести два види «ковідних паспортів» — внутрішній та закордонний

1 липня в Україні відкривається ринок землі. Спочатку «в одні руки» можна буде придбати не більше ста гектарів земель сільськогосподарського призначення — і тільки фізичним особам — громадянам України. Але з 2024 року українські чорноземи стануть доступними й для юридичних осіб (якщо вони не належать іноземцям) — до 10 тисяч гектарів на фірму. Та це стосується лише землі, що належить громадянам. Землі ж державної та комунальної власності можна буде тільки орендувати. А оскільки за майже 30 років багато земель були нечесно «прихватизовані», то у влади є намір повернути їх державі.

Наразі українці, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Це паперова довідка, яку можна отримати в медзакладах, підключених до електронної системи охорони здоров'я, і використати при перетині державних кордонів. Але визнають таку довідку далеко не усі країни. А з 1 липня МОЗ обіцяє запровадити «ковідний паспорт», визнаний ЄС та ВООЗ. Він може бути як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме інформацію про вакцинацію, перенесену інфекцію, негативні результати ПЛР-тестів тощо. Причому, як і з громадянськими паспортами, планується два варіанти «ковідного»: для користування в Україні та для закордонних поїздок.

1 липня в Україні стартує вступна кампанія. Вступники повинні будуть зареєструвати електронні кабінети, а невдовзі розпочнуться іспити, співбесіди та творчі конкурси. Для того, щоб полегшити життя абітурієнтам та їхнім батькам, Міносвіти підготувало кілька відеороликів з інструкціями та відповідями на більшість запитань, що виникають перед та під час вступу до вишів.

Також з 1 липня зусиллями Держпраці та Податкової служби розпочнуться інспекції роботодавців на предмет виявлення незадекларованих або неправильно оформлених найманих працівників. Штраф за перше таке порушення — 60 тис. гривень, за повторне порушення — 180 тис. грн.

3 та 7 липня лоукостер з Саудівської Аравії Flynas запускає авіарейси між Львовом та Ер-Ріядом, та Львовом і Бурайдою та Джиддою. А окупаційна адміністрація ОРДЛО оголосила про відкриття кордонів між «ДНР» та «ЛНР» і початку з 1 липня залізничного сполучення між ними.

Також у липні — вирішальні матчі Євро-2020, головної футбольної події минулого року, через пандемію перенесену на 2021 рік, слідкувати за якими онлайн допоможуть журналісти «ФАКТІВ».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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