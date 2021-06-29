Путін з Кримом потрапив у пастку: політолог назвав дату розвалу Росії

Міжнародні санкції, у тому числі й за окупований Росією український Крим, призведуть до розвалу Російської Федерації.

На це може знадобиться 10 років. Таку точку зору в ефірі телеканалу «Україна 24» озвучив політичний експерт Руслан Осипенко, який висловив свою незгоду з твердженням, що обмежувальні заходи відносно РФ — «довгограючий» процес.

«Якщо подивитися рейтинг сталого розвитку, і місце України та Росії в ньому, то Україна вже за 7 років обігнала Росію. Це говорить про те, що розвиток російської економіки трохи призупинився, а українська економіка та ВВП продовжують зростати. Ми їх наздоганяємо, ми, безумовно, не маємо стільки потенціалу, скільки вони, але за багатьма пунктами ми їх вже обігнали», — вважає експерт.

За словами Руслана Осипенка, у росіян більше немає надії на майбутнє і те, що за кілька років вони зможуть домовитися з Європою і США, повернувшися до відносин, які існували до 2014 року, до початку агресії в Україні.

«Чому така надія у них була? Тому що вони мали історичний досвід з країнами Балтії. Коли Росія їх забрала, США їм сказали: політично ми не згодні, а економічно співпрацюємо, тому що у Росії є багато природних ресурсів», — зазначив він і додав, що цю ситуацію не слід порівнювати з українською, оскільки у ній були порушені «принципові питання».

«Росія з Кримом потрапила фактично у пастку. Вона його захопила і вже не може відпустити. Ці санкції з часом просто розвалять Росію, думаю, протягом 10 років. Радянський Союз падав з 1979 року до 1990 року. Дві помилки — Афганістан та перебудова — і все пішло під укіс», — додав політичний експерт.

Раніше радник американського президента Джейк Салліван заявив, що США продовжать вводити санкції щодо кремлівського «Північного потоку -2». За його словами, Вашингтон не стане вводити обмеження проти країн ЄС, які причетні до проекту, але запроваджуватиме санкції проти російських компаній.

Фото з Pixabay.

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