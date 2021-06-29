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Україна

На Донбасі поранений український боєць: окупанти обстрілювали позиції ВСУ з гранатометів і стрілецької зброї

8:29 29 червня 2021
Пораненому бійцю надали першу медичну допомогу

На Донбасі 28 червня був важко поранений український військовий. Бойовики вели обстріл позицій ВСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» — в Попаснянському районі Луганської області, повідомив в Facebook Штаб ООС.

Прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї зафіксували неподалік від населеного пункту Новотошківське, поточнили військові.

Пораненому бійцю надали першу медичну допомогу і транспортували до лікувального закладу.

А в суботу, 26 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший солдат Гонар Андрій Миколайович, який служив в 58-й окремій мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

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