27.21 / 27.45 32.43 / 32.84
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У номері за 2 тисячі грн на добу немає навіть туалетного паперу: українці скаржаться на відпочинок у Кирилівці

16:29 28 червня 2021
Кирилівка

Не всі туристи, які вирушають відпочивати на узбережжі Азовського моря, де останнім часом все частіше стали помічати великих медуз, задоволені місцевим сервісом.

Як пише «РІА Мелітополь», на сервіс у курортній Кирилівці поскаржилася жінка, яка вирішила відпочити з сім'єю біля моря на Трійцю, коли у українців було три вихідних дні поспіль.

Як стверджує видання, родина обрала для відпочинку не найдешевший готель — доба проживання зі сніданком у ньому коштувала 2 тисячі гривень. Однак проблеми виникли ще на етапі бронювання готелю — клієнтам заявили, що така вартість буде, якщо номер бронювати відразу на п'ять днів, хоча вони планували відпочити лише три дні. Вони погодилися на цю умову, проте було багато інших моментів, які відпочиваючих не влаштували.

«У номері не виявилося навіть туалетного паперу. Довелося купувати. Лежаки платні. На сніданок сосиски, які ми вважаємо шкідливою їжею і не вживаємо. Альтернативи немає. У кімнаті ніхто не прибирає, рушник на 4-й день поміняли, коли ми вже їхали фактично», — наводить видання слова туристки, яка додає: «Коли вам розповідають, про All inclusive, то це не про Кирилівку. Тут навіть заплативши пристойні гроші, з собою завжди потрібно носити гаманець».

Раніше блогер Євген Панюта розповів, скільки коштуватиме відпочинок у селищі Урзуф, що у 50 кілометрах від Маріуполя і у 40 — від Бердянська.

Фото — веб-камера.

748

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лев

Сильні і безстрашні: названі три знака Зодіаку, яким все по плечу

Євро-2020

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Мішина та Еллерт

Був п'яний і цілуватися з Мішиною не хотів: Еллерт розповів, що насправді відбувалося на зйомках «Холостячки»

Марина Абросимова

«Один до десяти»: лікар оцінив шанси співачки МакSим вижити при переведенні на систему ЕКМО

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.