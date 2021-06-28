У номері за 2 тисячі грн на добу немає навіть туалетного паперу: українці скаржаться на відпочинок у Кирилівці

Не всі туристи, які вирушають відпочивати на узбережжі Азовського моря, де останнім часом все частіше стали помічати великих медуз, задоволені місцевим сервісом.

Як пише «РІА Мелітополь», на сервіс у курортній Кирилівці поскаржилася жінка, яка вирішила відпочити з сім'єю біля моря на Трійцю, коли у українців було три вихідних дні поспіль.

Як стверджує видання, родина обрала для відпочинку не найдешевший готель — доба проживання зі сніданком у ньому коштувала 2 тисячі гривень. Однак проблеми виникли ще на етапі бронювання готелю — клієнтам заявили, що така вартість буде, якщо номер бронювати відразу на п'ять днів, хоча вони планували відпочити лише три дні. Вони погодилися на цю умову, проте було багато інших моментів, які відпочиваючих не влаштували.

«У номері не виявилося навіть туалетного паперу. Довелося купувати. Лежаки платні. На сніданок сосиски, які ми вважаємо шкідливою їжею і не вживаємо. Альтернативи немає. У кімнаті ніхто не прибирає, рушник на 4-й день поміняли, коли ми вже їхали фактично», — наводить видання слова туристки, яка додає: «Коли вам розповідають, про All inclusive, то це не про Кирилівку. Тут навіть заплативши пристойні гроші, з собою завжди потрібно носити гаманець».

Раніше блогер Євген Панюта розповів, скільки коштуватиме відпочинок у селищі Урзуф, що у 50 кілометрах від Маріуполя і у 40 — від Бердянська.

Фото — веб-камера.

748

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter