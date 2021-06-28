Очільник Українського інституту національної памяті зі скандалом «прорвався» до Польщі

Керівник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, який раніше заявляв, що в Україні треба відзначати не лише День пам'яті і примирення 8 травня, а й День перемоги 9 травня, не озираючись на Росію, розповів про неприємну ситуацію, в яку він потрапив на українсько-польському кордоні .

У коментарі «Радіо Свобода» Антон Дробович повідомив, що йому та ще двом співробітникам інституту довелося не тільки шість годин провести на кордоні, а й двічі його перетинати при спробі в'їхати до Польщі, де були заплановані зустрічі з українською діаспорою.



«Дуже важко проходили кордон, хамство, агресія з боку польської митної служби, двічі в'їжджали до Польщі. Перший раз нас повернули обманними маневрами, і лише з другої спроби ми проїхали. У нас були офіційне запрошення, дозволи, прохання консульства. Це було дуже неприємно. Такого не очікуєш від європейської країни і відповідних служб. Це ж межа ЄС, а не тільки Польщі», — так описав події у пункті пропуску Шегині — Медика керівник інституту.

Відзначається, що за дії польської сторони на кордоні вибачилися представники польської громади українців під час поминальних заходів, на які їхав Антон Дробович зі співробітниками.

Вони відвідали місця поховання українців, які перебувають в дуже поганому стані. Відзначається, що починаючи з 2014 року, щодо десяти українських пам'яток та місць поховань на території Польщі було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму. За цей час було відновлено лише один об'єкт — надгробок братської могили воїнів УПА на військовому кладовищі у Пикуличах, де місцева влада прибрала табличку образливого змісту, приклеєну невідомими.

Нагадаємо, що раніше в Українському інституті національної пам'яті не підтримали ідею розробки Великого державного герба, заявивши, що існуючий Малий герб — тризуб — прийнятний для всіх українців і немає необхідності у розробці нового.

А 28 червня цього року, у День Конституції, Володимир Зеленський вніс у Раду президентський проект закону про Великий держгерб, позначивши його як невідкладний.

Фото зі сторінки Антона Дробовича у соціальних мережах.

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