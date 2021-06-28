Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроект про Великий державний герб України

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції і вніс законопроект про Великий герб України, кращий ескіз якого визначили на конкурсі. Про це повідомив у прямій трансляції телеканалу Рада.

За словами Зеленського, законопроект про Великий герб України — невідкладний, і його необхідно розглянути на позачерговому засіданні Ради. Перед голосуванням про ініціативу розповість перший президент країни Леонід Кравчук.

«Існує тільки одне незакрите питання — єдиний державний символ, прямо передбачений Конституцією України, якого до цих пір не існує — це Великий герб України. За ці роки було багато конкурсів і суперечок з цього приводу. Я думаю, що в рік 30-річчя Незалежності та 25-річчя нашої Конституції, потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку. Тому, згідно зі статтею 93 Конституції України, я вношу на розгляд Верховної Ради законопроект про Великий державний герб України і визначаю його, як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України», — сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що вдалося домовитися зі Швецією про передачу в Софіївський собор Києва Конституції Орлика і булави гетьмана — їх зможуть побачити всі українці.

Нагадаємо, екс-нардеп дав ексклюзивне інтерв'ю «ФАКТАМ», в якому розповів, які складнощі виникали при прийнятті Конституції України.

Фото: скріншот

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