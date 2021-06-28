Один з авторів тексту Основного Закону України, 25-річчя ухвалення якого відзначається 28 червня, народний депутат кількох скликань Іван Заєць, який заявляв, що будь-який президент намагався переписати Конституцію під себе, вважає, що має існувати механізм відповідальності за її недотримання.

Так він в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» відповів на запитання, чому влада та суспільство досі так і не навчилися жити за Основним Законом.

«Треба починати з влади. Вона має дотримуватися Конституції у будь-якому випадку і має розробляти механізми відповідальності за її недотримання. Наприклад, має діяти інститут присяги. Її проголошують президент, народні депутати України й держслужбовці», — відзначив він та констатував, що в Україні досі немає механізмів, щоб присяга використовувалася для встановлення тієї чи іншої відповідальності.

Іван Заєц сказав, що він — автор присяги народних депутатів, і що закладав в її текст певний зміст: народний обранець має присягнути своєму народові, що дотримуватиметься Конституції й законів України, оберігатиме її суверенітет тощо. І відповідати за порушене слово, за порушення присяги.

«Люди повинні розуміти, що Конституція — це суспільний договір. Хто її визнає, той справжній громадянин України, який розуміє, що є права, а є й обов’язки. Хто не признає Конституцію, тоді, як кажуть — чемоданчик в руки і їдьте туди, куди хочете. Але не розхитуйте державу», — каже він.

На його думку, варто виправляти ситуацію із ставлення влади до Конституції, щоб вироблялося табу на її порушення, і щоб був механізми відповідальності за нехтування Основним Законом.

«Ми мусимо усвідомлювати, що Конституція — особливий національний документ. І до нього має бути відповідне — шанобливе — ставлення», — каже він і додає, що наразі той, хто хоче змінити Основний Закон, не розуміє, що держава — національна цінність.

А такі спроби робляться для посилення влади, перетворення її на інструмент у боротьбі за владу, що є недопустимим: «Часто чуємо від наших політиків: „У нас погана Конституція“. Це неправда. Проблема не в Конституції, а в культурі наших політиків. І про це треба говорити, щоб спонукати їх до вивчення Основного Закону та правильного його застосування».

Також Іван Заєць розповідав, чому Україна останньою з колишніх республік СРСР ухвалила свою Конституцію — це відбулося влітку 1996 року.

Фото з Вікіпєдії.

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