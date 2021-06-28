Дуже часто рішення ухвалюються на Банковій, а у парламенті тільки освячуються, — Іван Заєць

Один з авторів Конституції України, яку ухвалили 25 років тому, 28 червня 1996 року, народний депутат кількох скликань Іван Заєць заявив, що кожний з голів держав прагнув підім'яти під себе Верховну Раду, хоча у Основному Законі записано, що наша держава — парламентсько-президентська республіка.

Так, в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» він констатував, що наразі Банкова має потужний вплив на Верховную Раду.

«Зі своєї практики можу вам сказати, що завжди всі президенти хотіли підім’яти під себе Верховну Раду. Але навіть коли ухвалювалася Конституція, парламент показав, що в Україні був парламентаризм. Зараз через те, що наші виборці абсолютно безвідповідально сформували Верховну Раду, я не можу сказати, що ми маємо потужний парламент. Це орган, який дійсно керується з Офісу президента. Дуже часто рішення ухвалюються на Банковій, а у парламенті тільки освячуються», — сказав політик та додав, що це — «явище тимчасове».

Він впевнений, що помилку мають виправити виборці. «Якщо виборець думає, що достатньо людину з вулиці послати у парламент і він вже політик, то це помилка. Політична діяльність дуже складна. Верховна Рада законодавчо регулює відносини у великій кількості різноманітних сфер, починаючи з сільського господарства і закінчуючи космосом. Вже не кажу про людські відносини», — каже Іван Заєць і додає, що на сьогодні найбільшою проблемою є низька якість влади, зокрема дуже низький рівень її моральності.

«Наші політики дуже мало дбають про загальне добро. Зараз утвердилося таке розуміння, що успішний політик це той, що має багато грошей. Ні, успішний політик — той, хто багато зробив для примноження загального добра нації, а, отже, і кожної людини. Хочеш мати гроші? Іди в бізнес. Але бізнес диктує свої закони. Це так само тяжка робота», — додав він.

Також Іван Заєць згадував, що під час «конституційної ночі» найзапекліші дискусії точилися навколо статей про державність української мови, державних символах та щодо Автономної Республіки Крим.

Фото із Вікіпєдії.



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