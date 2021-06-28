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Україна

«Молода, але зріла»: Зеленський привітав українців з ювілеєм Конституції

12:06 28 червня 2021
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, яка була прийнята в 1996 році після численних бурхливих обговорень, суперечок і втручання тодішнього глави держави. Зеленський опублікував привітання в Twitter.

«Конституції України — 25! Вона молода, але зріла й мудра. Вона демократична й людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина. Конституція — символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас із цим особливим святом!» — написав Володимир Зеленський.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» один з авторів Конституції, народний депутат України кількох скликань Іван Заєць згадал, як приймали цей основоположний для країни документ. Колишній нардеп назвав причини того, що процес затягнувся з 1991 року.

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