Сьогодні є три загрози для Конституції, — один з авторів Основного Закону

Народний депутат України кількох скликань Іван Заєць, який розповідав про ультиматум Верховній Раді, що пришвидшив ухвалення Конституції 25 років тому, серед чинних загроз Основному Законові назвав намагання кожної влади переписати його «під себе».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» він зазначив, що бачить кілька напрямків розхитування Конституції, а, отже, і держави.

«З кожним циклом зміни влади, як правило зі зміною президента, на політичному порядку денному постає питання про необхідність ухвалення нової Конституції. Кожна нова влада намагається реалізувати гасло „новому президенту — нову Конституцію“ чи „під кожну реформу — нову Конституцію“. Ніби президенту не вистачає повноважень чи Конституція не дозволяє здійснювати глибокі трансформації в суспільних відносинах. Але це політика повернення державотворчого процесу на нульовий цикл», — каже Іван Заєць і додає, що президенти не поодинокі у таких прагненнях — свої проекти Основного Закону подавали усі рейтингові партії.

Навіть незважаючи на те, що чинна Конституція не передбачає ухвалення нового Основного Закону — його можна тільки частково змінювати чи доповнювати.

Другий напрям — зовнішні впливи. Політик наголошує, що Росія постійно працює у напрямку, щоби змінити конституційний лад України, використовуючи для цього свою п’яту колону.

«Треба усвідомлювати, що наша держава творилась у річищі європейської державотворчої традиції як держава національного типу. Це означає, що традиція і звичай української нації кладуться у фундамент державного устрою і суспільної організації, звісно при гарантуванні прав національних меншин. Це європейська практика, від цього нікуди не подінешся», — каже політик.

Іван Заєць попереджає політиків про небезпеку, яку несуть вимоги країни-оккупанта Росії, що «вчепилась як воша у кожуха в Мінські домовленості».

«Окупант вимагає змін до Конституції, які торпедують конституційний лад України, зокрема, унітарну природу держави, змін, які заблокують євроатлантичний інтеграційний курс України і підірвуть українську національну ідентичність. Необхідно діяти в інтересах свого народу, а не дослухатися до ворога, який силою нав’язав України ці домовленості. Треба виходити з того, що домовленості від самого початку є нікчемними, бо нав’язані під примусом, і всім разом пильнувати цю загрозу, яка випливає від російської влади через Мінські домовленості. Ось про які речі ми маємо думати», — резюмував він.

Нагадаємо, що 28 червня, День Конституції — державне свято, засноване на честь ухвалення Верховною Радою у 1996 році першого Основного Закону незалежної держави.

Фото з Вікіпєдії.



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